Соединенные Штаты Америки продолжают оказывать помощь Украинскому государству в противостоянии России, которая вторглась на территорию нашей страны 24 февраля и продолжает свои преступные действия в отношении украинцев по настоящее время.

Как информирует «НБН», сегодня в Телеграм президент Украины Владимир Зеленский сообщил о том, что Палата представителей Конгресса США проголосовала за принятие нового пакета помощи для нашей страны.

Дословно из вечернего видеообращения Владимира Александровича Зеленского:

«Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов проголосовала за новый и весомый пакет поддержки для нашего государства и глобальной демократии. Почти на 40 миллиардов долларов. Скоро состоится и второе голосование – в Сенате США. После чего это решение попадет на подпись Президенту Байдену и вступит в силу. Я благодарен народу Америки и всем нашим друзьям в Конгрессе и администрации за эту поддержку».

Ранее стало известно о важном для Украины разговоре между Шольцом и Джастином Трюдо, в котором лидеры стран согласовали дальнейшую поддержку Украины в противостоянии России.