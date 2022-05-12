Глава оборонного ведомства Соединенных Штатов Америки Остин Ллойд сделал заявление о войне Российской Федерации против сил Организации Североатлантического договора.

Как информирует «НБН» со ссылкой на Reuters, во время слушаний в Конгрессе США, министр обороны Штатов высказал мнение, что Россия вряд ли хочет воевать с НАТО.

Дословно из заявления Ллойда:

«Если посмотреть на расчеты Путина, то моя точка зрения следующая: Российская Федерация не имеет желания вступать в конфликт в Североатлантическим Альянсом».

Как известно, ранее Владимир Путин на параде ко Дню победы в Москве заявил, что Российская Федерация «дала предупредительный отпор агрессии» со стороны Североатлантического Альянса, когда вторглась в Украину, и что «блок НАТО начал активное военное освоение прилегающих к нам территорий».

Также ранее представители американской разведки сообщили, что война, начатая Россией в Украине, зашла в тупик.