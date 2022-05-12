Слова первой леди США публикует CNN, передает «НБН».

В воскресенье, 9 мая первая леди США Джилл Байден побывала в Ужгороде. Визит американки не анонсировался исходя из соображений безопасности.

В Ужгороде Джилл Байден встретилась с первой леди Украины Еленой Зеленской и пообщалась с украинскими беженцами, которым пришлось спасаться от российских бомб и ракет.

После визита в Ужгород супруга американского лидера заявила, что человек, побывавший на войне, уже не останется прежним. Эту травму он пронесет через весь остаток своей жизни.

«Супруга украинского президента Елена Зеленская вышла из укрытия, оставив собственных детей, чтобы навестить меня и попросить помощи для народа своей страны. Она не просила ни еды, ни одежды, ни оружия. Она просила меня помочь получить психологическую помощь всем, кто пострадал от кровавой войны, развязанной президентом РФ», — заявила супруга Байдена.

Кроме того, она рассказала, что сейчас в Украине российские военные продолжают совершать зверства – расстреливать гражданских, насиловать женщин и детей, уничтожать дома украинцев.

Первая леди США обратилась к российскому диктатору Путины, призвав прекратить жестокую войну против Украины, которую он развязал.

«Владимир Путин прекратите эту жестокую и бессмысленную войну», — эмоционально заключила супруга лидера США.

Ранее первая леди Украины Зеленская рассказала, как отреагировала на планы Путина убить ее семью.