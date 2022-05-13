Пресс-секретарь главы Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал решение руководства Финляндии подать заявку на вступление в Североатлантический Альянс. Он сообщил, что Москва видит новую угрозу для РФ, информирует «НБН».

На такое обвинение российских властей в Хельсинки заявили, что присоединение к блоку НАТО связано с масштабными изменениями в сфере безопасности на фоне войны в Украине.

В эфире телеканала CNN посол Финляндии в НАТО Клаус Корхонен ответил на выпад Москвы, напомнив, что у его страны сильная оборона, очень способная пограничная охрана, поэтому на границе очень безопасно.

Решение о вступлении в Организацию Североатлантического договора призвано обезопасить Финляндию и усилить Альянс для противостояния агрессии России.

Отметим, что в Финляндии ранее сообщили о намерении установить на восточной границе с Российской Федерацией более эффективные ограждения, чем те, которые там есть сейчас.