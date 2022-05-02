Об этом, как пишет «НБН«, сообщает телерадиокомпания Yle.

Полковник Марко Турунен сказал, что оценка необходимости установки новых пограничных изгородей проводится «на бумажном уровне». Он подтвердил, что сейчас идет подготовительный анализ, но в будущем ожидается решение от руководства страны.

Это важное решение – начать строительство заборов на восточной границе или на ключевых участках или чтобы покрыть ими большую часть границы. Это для нас масштабное изменение, поэтому оно требует принятия решений на высшем уровне

— сказал Турунен.

По его словам, пограничные заграждения планируют для зон повышенного риска и критических зон – таких как пункты пересечения границы и территории рядом с ними.

Финляндия имеет общую границу с Россией протяженностью 1340 км. В настоящее время границу между Финляндией и Россией разделяет только изгородь из колючей проволоки.

Существующий забор не играет никакой роли в предотвращении пересечения границы. Его главная цель – помешать домашним животным убежать через границу

— ранее говорил Юкка Луккари, заместитель командующего пограничной охраной Юго-Восточной Финляндии.

Министр внутренних дел Криста Микконен также прокомментировала планы по установке пограничного забора.

Микконен цитирует отчет по безопасности, опубликованный в середине апреля, в котором говорится, что планы по возведению пограничных барьеров являются частью оперативной подготовки Финляндии.

Ранее в апреле правительство приняло решение о значительном увеличении финансирования пограничного контроля. Дополнительные средства будут выделены, например, пограничной службе Юго-Восточной Финляндии.

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