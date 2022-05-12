Об этом пишет The Mirror, передает «НБН».

После того, как диктатор РФ Путин впервые за 9 лет пропустил гала-матч Ночной хоккейной лиги, он посетил образовательный центр Сириус в Сочи. Журналисты The Mirror считают, что это может быть лишь прикрытием и на самом деле хозяин Кремля прилетел на празднование 39-летия своей любовницы, экс-гимнастки Алины Кабаеевой.

Журналисты выяснили, что именно в Сочи экс-гимнастка, которой приписывают роман с Путиным, будет праздновать свой день рождения.

«Неизвестно, что Кабаева будет делать сегодня, в свой день рождения, но на этой неделе Путин прилетел на курорт в Сочи, где, по слухам, живет экс-спортсменка», — пишет издание.

Стоит отметить, что слухи о романе Путина и Кабаевой ходят годами, однако официального подтверждения нет.

К слову, недавно любовница Путина впервые за долгое время появилась на публике. Она вышла в свет с обручальным кольцом на руке, также в сети отметили перемены во внешности Кабаевой. Ее заподозрили в неудачной пластике лица.