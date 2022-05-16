На территории столицы Украинского государства Киева одно за другим возобновляют свою работу посольства других стран. В частности вскоре в городе начнет работать и американское дипломатическое ведомство.

Как информирует «НБН», государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты Америки «весьма скоро» возобновят работу собственного посольства в Киеве.

Дословно из заявления Блинкена:

«Дипломаты Соединенных Штатов Америки возвратились на территорию Украины после того, как несколько недель они работали в Польше. Мы вновь открываем наше посольство в Киеве. И сейчас мы принимаем все нужные меры предосторожности. Однако эта работа продолжается. Мы очень скоро возобновим свою работу».

В частности Блинкен заявил, что Соединенные Штаты Америки знают, что «независимая и суверенная Украина устоит». Более того, он добавил, что партнерство между США и украинским народом также весьма крепкое.

Как известно, ранее лидер республиканцев Митч Макконнелл высказался относительно предоставления Соединенными Штатами Америки помощи Украинскому государству для противостояния российской агрессии. В частности, речь шла о пакете помощи в сорок миллиардов долларов США. Согласно словам республиканца, ожидается, что уже в среду, 18 мая, Сенат Конгресса США будет голосовать за предоставление украинской стороне такой помощи.