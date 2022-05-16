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Как сообщает «НБН«, накануне в оккупированном Луганске был зафиксирован кортеж автомобилей, сопровождавший автомобили «МВД ЛНР». В кортеже был зафиксирован легковой автомобиль, гос номер А602ХН, регион 36.

По информации местных источников аналитического отдела ГИ «Правое Дело», в настоящее время в оккупированном Луганске находился так называемый «куратор» из РФ. Информация о нахождении высокого московского гостя была передана представителям специальных служб Украины.

Следует отметить, что на Луганском направлении группировка противника сосредотачивает основные усилия на подготовке к наступательным действиям в направлениях населенного пункта Северодонецк и трассы Лисичанск – Бахмут. Оккупанты осуществляют пополнение запасов и перегруппировку подразделений. На указанном направлении перемещено в две батальонные тактические группы.

Кроме того, командование оккупационных войск продолжает осуществлять усиленный контроль за состоянием дел в соединениях и частях оперативной группировки на оккупированной территории Луганской области.

В Луганске работает комплексная комиссия ВС РФ по проверке мобилизационных мер и состоянию боевой готовности российских оккупационных войск. Кроме того, производится проверка укомплектованности личным составом частей «2 АК ЛНР».

Напомним, недавно на оккупированных территориях Луганской области находился российский олигарх Евгений Пригожин. Пригожин имеет непосредственное отношение к деятельности ЧВК»Вагнер» и является человеком, приближенным к российским специальным службам.

Ключевые боевые действия сейчас сосредоточены именно в Луганской области. Российские оккупационные войска пытаются оцепить украинских военных в районе Рубежного, Северодонецка и Лисичанска. Идут бои под Северодонецком в поселках Щедрищево и Вороново. Украинские защитники наносят достойные удары по российским террористам.