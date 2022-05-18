Об этом сообщил министр общественной безопасности Канады Марк Мендичино в Twitter, информирует «НБН».

Перед лицом жестокого нападения путинского режима Канада поддерживает Украину, и мы призовем Россию к ответу за ее преступления. Вот почему мы только что объявили, что запрещаем въезд в Канаду примерно 1000 россиянам, включая Путина и его сообщников

– говорится в сообщении.

В Агентстве пограничных служб Канады сообщили, что правительство страны приняло ряд поправок в Закон об иммиграции и защите беженцев, которые позволяют ввести запрет на пересечение границы отдельным иностранцам.

При вступлении в силу эти поправки будут применяться ко всем иностранным гражданам, в отношении которых действуют санкции Канады, а также к их членам семьи

– объяснили пограничники.

Отмечается, что запрет на въезд в Канаду также распространяется на главу МИД России Сергея Лаврова, министра обороны Сергея Шойгу, главу Минюста Константина Чуйченко и других.

Полный список подсанкционных лиц можно посмотреть здесь.

Также ранее мы писали о том, что в Канаде на официальном уровне признали действия России в Украине геноцидом