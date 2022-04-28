Как информирует «НБН» со ссылкой на «РБК-Украина», канадские парламентарии единогласно приняли решение о признании действий России в Украине геноцидом.

Отмечается, что голосование было инициировано после того, как член парламента Хизер Макферсон внесла ходатайство о том, чтобы Палата представителей признала, что «Москва осуществляет акты геноцида против народа Украины».

В среду парламентарии Канады заявили о том, что есть «достаточно доказательств систематических и массовых военных преступлений против человечества», которые совершаются в Украине Вооруженными силами России. А руководит всем этим президент Путин и члены российского парламента.

В ходатайстве Палаты общин Канады отмечается, что военные преступления Российской Федерации включают в себя осквернения трупов, массовые зверства, пытки, изнасилование, психический вред, насильственное перемещение детей из Украины и многое другое.

Также ранее перед этим глава правительства Канады Джастин Трюдо охарактеризовал действия Российской Федерации во время вторжения в Украину и ее способы ведения войны как геноцид.

Насколько известно, во время боевых действий оккупационные войска России устроили геноцид не только на территории Бучи, но и в других городах нашей страны.