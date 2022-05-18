Американский политический аналитик Линкольн Митчелл в материале для CNN выразил мнение о том, что глава Российской Федерации после проигрыша в Украине может отыграться на Грузии. Потерпев неудачу в одной стране, Путин может переключиться на другую в стремлении получить быструю победу, информирует «НБН».

Митчелл отмечает, что с начала нападения России Грузия поддерживает Украину, в частности около 3000 грузинов воюют в рядах ВСУ против оккупантов. Он напомнил, что в 2008 году ВС РФ оккупировали грузинские территории – Южную Осетию и Абхазию.

Аналитик пишет, что несколько ученых и активистов предполагают, что если диктатор завязнет на украинской территории, он может перекинуться на Грузию.

Похожие опасения есть и у грузинского президента Саломе Зурабишвили. Глава государства считает, что нельзя исключать такой шаг Кремля в попытке спасти лицо России, поэтому этот сценарий возможно предотвратить благодаря единству нации и крепких связей с союзниками Грузии.

Отметим, что волонтер Мирослав Гай считает, что у Путина есть несколько главный целей «спецоперации» в Украине, из-за которых он не откажется от своей политической авантюры. Кремлевский диктатор во время выступления 9 мая дал понять, что он не отступит.