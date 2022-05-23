Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на «Украинскую Правду».

Российского диктатора Владимира Путины пытались убить после того, как началась полномасштабная война РФ против Украины. Начальник ГУР Украины Кирилл Буданов отметил, что покушение было примерно два месяца назад.

«На него было покушение по линии, как говорится, представителей Кавказа не так давно. Это непубличная информация. Абсолютно неудачное покушение, однако оно реально имело место… Произошло это примерно два месяца назад», — заявил Буданов.

Стоит отметить, что ранее американская разведка поделилась выводами, в которых считает, что в краткосрочной перспективе не стоит ожидать свержения кремлевского диктатора Путина. Аналитики отмечают, что за более 20 лет у власти Путин укрепил свой контроль за РФ.