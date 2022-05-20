Об этом сообщает CNN, передает «НБН».

Представители разведки США считают, что в ближайшее время российскому диктатору Владимиру Путину не грозит отстранение из-за войны в Украине. По крайней мере, разведка США не видит этого в ближайшей перспективе.

Аналитики отмечают, что за более 20-ти лет пребывания у власти Путин укрепил свой контроль над Россией.

Кроме того, в американской разведке скептически относятся к тому, что изменение мнений в российском обществе по поводу войны в Украине, развязанной Россией, заставит Путина прекратить полномасштабную агрессию против Украины.

Иными словами, в разведке США считают, что никто в России не способен заставить кремлевского диктатора прекратить войну против Украины и сесть за стол переговоров.

Ранее разведка Великобритании сообщила, куда российские оккупанты перебросят силы из Мариуполя.