Об этом он сказал в эфире YouTube-канала «Украина-24», передает «НБН».

Журналист Дмитрий Гордон считает, что после смерти Путина Молдова восстановит контроль над Приднестровьем, а Грузия над Абхазией и Южной Осетией.

Кроме того, он не исключает, что РФ может прийти конец, как государству после смерти кремлевского диктатора. Россию журналист назвал «государством, построенном на зле».

«Приднестровье – это Молдова, Абхазия и Южная Осетия – Грузия. Как только этого подонка (Путина, — ред.) не станет в Кремле, то все вернется на круги своя и России настанет конец, как государству. Я в этом уверен абсолютно», — сказал журналист.

Журналист подчеркнул, что Грузия и Молдова «дождутся своего часа».

«Я вам скажу больше, и Курильские острова не будут оставаться частью России, и Сахалин, и Калининградская область, и Карелия. Там много частей у России, которые перестанут быть ее частями в скором будущем», — заявил он.

Кроме того, журналист уверен в победе Украины в войне с Россией. Он не сомневается, что Украина вернет все свои территории, захваченные Россией.

Ранее Гордон спрогнозировал, что ждет Крымский мост.