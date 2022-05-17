Об этом он заявил в эфире YouTube-канала «Украина-24», передает «НБН».

Журналист Дмитрий Гордон прогнозирует печальный конец Крымскому мосту. Дорожное сооружение, как известно, построили власти РФ, чтобы соединить захваченный Крым с Россией.

Гордон отметил, что власти РФ очень хотят, чтобы мост сохранился, поэтому серьезно его охраняют.

«Надо понимать, что по этому мосту с материковой России подвозится вооружение для убийства наших солдат. Поэтому, рано или поздно этот мост пойдет ко дну, как и вся Россия. У нас достаточно сил. Если мы смогли потопить непотопляемый крейсер «Москва», лучший корабль российского флота, то поверьте, с Крымским мостом справиться будет проще. Я очень хочу, чтобы разбомбили Крымский мост. Я очень хочу, чтобы разбомбили их аэродромы, откуда взлетают их самолеты, чтобы бомбить наши города, их нефтебазы, откуда они берут топливо для своей техники», — заявил журналист.