В эфире радио NV представитель военной разведки назвал вбросы о смерти российского президента «сладкой музыкой» для украинских слушателей. Однако подобная информация – просто всего лишь сообщения анонимных Telegram-каналов РФ, пишет «НБН».

По словам спикера ГУР МОУ, вбросы о смерти главы Кремля рассчитаны на внутреннюю аудиторию страны-агрессора. Цель подобных сообщений – посмотреть на реакцию граждан, элит и СМИ.

Таким образом Кремль понимает, как дальше управлять РФ. Юсов добавил, что дезинформация о смерти диктатора являются частью определенного сценария.

Ранее российский оппозиционер, бывший правозащитник Марк Фейгин объяснял, почему руководству РФ выгодны сообщения о смерти главы государства.