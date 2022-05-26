Как информирует «НБН», в интервью ВВС украинский дипломат рассказал, что переговоры относительно передаче Украине польских истребителей МиГ-29 продолжаются в настоящее время. По его словам, этот вопрос стоит на повестке дня.

Дословно из заявления Дещицы:

«Вопрос относительно передаче, в частности боевых самолетов Украине, стоит на повестке дня. Мы шаг за шагом решаем это. Изначально было весьма трудно поверить, что Польша может передать Украине танки, но, как известно, это произошло. Сначала это была небольшая партия. Потом – большая. А дальше она была еще большей. Вскоре несколько сотен единиц этой техники ушло из Польши в Украину».

Когда журналисты спросили Дещицу о передаче Украине МиГ-29, дипломат заявил:

«Переговоры продолжаются. Мы дальше обсуждаем, как и когда их можно будет использовать. Просто внутри Альянса это решение не так просто принимается. Одно обязательно должно быть консолидированным, консенсусным. И не так просто найти консенсус среди всех стран-участников НАТО. Над этим необходимо работать».

Ранее стало известно о том, что Молдова отказалась поставлять Украине самолеты МиГ-29.