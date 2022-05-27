На своей Facebook-странице Эйдман объяснил, зачем Патрушева выдают за будущего главу РФ. По мнению социолога, секретарь Совбеза России помогает вывести из-под удара кремлевского диктатора, информирует «НБН».

«Патрушевым прикрывают Путина», – заявил оппозиционер.

Он напомнил, что в Давосе американский финансист Джордж Сорос заявил о необходимости победы над российским президентом-агрессором ради сохранения нашей цивилизации. Эйдман убежден, что на Западе наконец-то прямо заговорили о том, что путинский режим в РФ является самой большой угрозой человечеству, которую необходимо устранять только силой.

По мнению социолога, в Москве понимают серьезность ситуации. Запад готовит решительные шаги, чтобы остановить Путина, поэтому российские власти пытаются вывести диктатора из-под удара.

Сначала был вброс о том, что глава государства смертельно болен, далее последовали слухи о том, что Патрушев следующим займет президентское кресло. Оппозиционер объяснил, что такие разговоры должны внушить Западу, что ему нет необходимости предпринимать радикальные действия против нынешнего правителя РФ, поскольку он скоро отойдет в мир иной, а его место займет преемник, который ничем не лучше.

Сейчас задача Патрушева изображать ложную мишень и играть роль будущего хозяина Кремля, чтобы отвести угрозу от Путина.

«Главного российского силовика бросают на амбразуру», — подытожил Эйдман, уповая на то, что Запад не даст себя обмануть.

Также оппозиционер объяснил «тактику опоссума», которую применяет президент-агрессор. Эйдман рассказал, кто является автором слухов о серьезных проблемах со здоровьем главы РФ.