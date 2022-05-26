Эйдман полагает, что не стоит безоговорочно доверять информации о смертельном заболевании кремлевского диктатора, которая начала активно распространяться на фоне провала «спецоперации» России в Украине, информирует «НБН» со ссылкой на Facebook-страницу оппозиционера.

«Это Путин притворяется мертвым, чтобы его не съели», — социолог показал фотографию опоссума.

Оппозиционер написал, что цель вбросов о тяжелом недуге Путина, что его хотят отстранить от власти и в Кремле уже ищут ему замену – внушить Западу, что нет смысла против главы РФ проводить специальные операции, ведь вскоре его сместят или он умрет.

«Якобы пока больной жив, его не злить, чтобы он не начал ядерную войну», — отмечает Эйдман.

Социолог напомнил, что российский лидер – патологический трус, который панически боится за свою жизнь. Путин напуган, что глава США Джо Байден и британский премьер Борис Джонсон объявили его убийцей и военным преступником. Президент-агрессор знает, что за обвинением следует наказание.

По словам Эйдмана, слухи о болезни или смещении Путина – кампания для Запада по представлению диктатора «уходящей натурой», в которой прослеживается почерк спецслужб страны-оккупанта. В то же время россиянам главу государства представляют, как мачо-мэна, который, по мнению оппозиционера, больше похож на зверька на фото.

Ранее психолог Валентин Ким проанализировал странное поведение президента-агрессора. По словам специалиста, Путин очень напуган и демонстрирует манию преследования.