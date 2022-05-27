Как информирует «НБН», об этом Владимир Зеленский заявил во время своего видеообращения.

Дословно из заявления Зеленского:

«Нынешнее наступление оккупационных сил на Востоке Украины может оставить этот регион без людей. Такие города, как Северодонецк, Лиман, Попасная, Лисичанск и Бахмут россияне намерены превратить в пепелище. Как это было сделано с Волновахой и Мариуполем».

При этом Верховный главнокомандующий добавил, что в городах и общинах ближе к границе Российской Федерации, в Луганске и Донецке россияне собирают всех, кого только могут, чтобы заполнить место убитых, а также раненных на территории оккупированного континента.

«Это все, включая депортацию наших людей» и массовые убийства гражданских, является очевидной политикой геноцида, которую осуществляет Российская Федерация», — подытожил президент Украины.

Ранее Зеленский рассказал о ситуации на Донбассе, заявив, что сейчас там наблюдается жесточайшее наступление войск России.