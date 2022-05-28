Как информирует «НБН», об этом рассказали собеседники «Украинской правды» в правоохранительных органах.

Известно, что Петр Алексеевич, двадцать восьмого мая, в очередной раз прибыл в пункт пропуска «Рава Русская». Накануне он получил там отказ в выезде из Украины.

Согласно словам источников, Петр Порошенко, а также люди из его окружения прибыли тремя автобусами. «Он объезжал очередь по встречной полосе и нарвался на полицию», — отметил собеседник СМИ.

Кроме того, согласно имеющимся данным, в пункте пропуска Петр Порошенко предъявил дипломатический паспорт.

Порошенко пытается пересечь границу с Украиной. Фото — pravda.com.ua

Насколько известно, ранее Петр Порошенко рассказал о ключевых рычагах давления на главу Кремля Владимира Путина.