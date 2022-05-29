Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении на официальном сайте оборонного ведомства Великобритании со ссылкой на разведывательные данные.

Так, просьба заместителя руководителя Министерства иностранных дел России Андрея Руденко по разминированию территории Одесского порта для предоставления гуманитарного коридора судов соответствует основному принципу современной российской стратегии обмена сообщениями. Представление альтернативных нарративов, пусть и неубедительных, чтобы усложнить понимание аудитории.

Говорится также, что Украина установила морские мины только из-за угрозы морских десантов России из Черного моря.

В разведке подчеркнули:

«Предпринятая Российской Федерацией попытка добиться ослабления международных санкций также подчеркивает стресс, который оказывают экономические ограничения на режим».

Ранее сообщалось о реакции Путина на санкции в отношении Алины Кабаевой.