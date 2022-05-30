Об этом он рассказал в эфире Politeka-Online, передает «НБН».

«Опасность ждет в том плане, что сейчас начнется гонка между Россией и Украиной, кто быстрее сформирует резерв. Либо мы получи ленд-лиз и сформируем наступательную группировку для контрнаступления либо РФ будет формировать третью волну для возобновления наступления. Вот в этом для нас есть опасность», — сказал эксперт.

По словам Жданова, для Украины в данном случае решающим фактором является то, насколько быстро начнутся поставки оружия по ленд-лизу в необходимых объемах.

«Для нас в большей степени зависит от наших партнеров, насколько быстро и насколько в необходимых объемах нам будут поставлять тяжелое оружие», — добавил Жданов.

Ранее Жданов заявлял, что на востоке Украины наблюдается кульминация битвы за Донбасс.