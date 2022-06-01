Как информирует «НБН» со ссылкой на «Украинскую правду», глава Белого дома Байден объявил, что Украине будет предоставлен новый пакет помощи безопасности. В частности, в него входит такая артиллерия как HIMARS.

На сайте Белого дома было размещено следующее заявление Байдена:

«Я сегодня объявлю новый, весьма значительный пакет в сфере безопасности для предоставления своевременной и критической помощи бойцам ВСУ. США могут предоставить Украине больше оружия. Украинские военные эффективно используют его для отпора атак со стороны РФ. Все это стало возможным благодаря дополнительному финансированию Украины, которое было принято при поддержке двух партий в Конгрессе США».

При этом Джо Байден добавил, что новый пакет военной помощи Украине предусматривает передачу украинским военным передового оружия, в том числе и HIMARS с боеприпасами.

«Это позволит Украине оградить свою территорию от наступления Российской Федерации», — добавил американский лидер.

Напомним, ранее в британской разведке озвучили новые цели Российской Федерации по Украине.