Как информирует «НБН» со ссылкой на СМИ, согласно словам советника главы ОПУ Михаила Подоляка, война между нашей страной и Россией, которую начал режим Путина, продлится как минимум до осени-зимы текущего года.

Кроме того, Подоляк отметил, что все из-за того, что одна из сторон не согласна принять сегодняшнюю ситуацию на фронте, как свою победу.

Советник Ермака подчеркнул, что украинская сторона абсолютно не может согласиться с текущей линией разграничения, ведь на Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях люди не хотят жить под оккупацией Российской Федерации.

Военное командование согласно с выводами политического руководства о недопустимости перехода конфликта в замороженное состояние. В результате Вооруженные силы Украины намерены отвоевать все захваченные армией России территории.

В настоящее время военным Украины нужно выстоять в Луганской и Донецкой областях, где враг пустил в ход огромнейшие резервы. Также советник главы ОПУ Подоляк высказал мнение, что война завершиться некими переговорами и фиксацией результатов на поле боя. Напоследок советник Ермака добавил, что украинские власти готовы к любым обменным процедурам с Россией, чтобы вернуть украинских защитников из плена Российской Федерации.

Ранее в Сети появилась информация о том, почему Министерство обороны Украины не озвучивает данные относительно успехов ВСУ на фронте.