Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на Twitter-аккаунт журналиста Рикарда Йозвяка.

В четверг, 2 июня стало известно, что Евросоюз одобрил шестой пакет санкций против России.

Он включает в себя частичное нефтяное эмбарго. Санкции предусматривают запрет на импорт российской нефти, перевозимой по морю.

Кроме того, санкционные ограничения коснутся «Сбербанка» и еще двух российских банков и одного белорусского – их отключат от международной платежной системы SWIFT.

Также шестой пакет санкций против РФ включает в себя новые персональные санкции. Под них попадут представители силовых структур из РФ, бизнесмены и пропагандисты.

Однако санкции не коснутся главы русской православной церкви патриарха Кирилла, который поддержал полномасштабную войну РФ против Украины. Он был исключен их списка. Ранее на этом настаивала Венгрия.

Полный перечень новых санкций будет опубликован в пятницу, 3 июня. После чего они вступят в силу.

the EU's 6th sanctions package on #Russia approved by EU ambassadors. Patriarch Kirill out. should be in the EU official journal tomorrow. #Ukraine — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) June 2, 2022

Ранее один из источников рассказал, как диктатор РФ Путин отреагировал на санкции Великобритании против своей люовницы Кабаевой.