Об этом пишет Telegram-канал «Генерал СВР», который связывают с российским политологом Валерием Соловьем, передает «НБН».

Стало известно о том, как российский диктатор Владимир Путин воспринял новость о санкциях Великобритании против его любовницы, бывшей гимнастки Алины Кабаевой.

По данным информационного ресурса «Генерал СВР», который связывают с политологом Валерием Соловьем, санкции против Кабаевой не стали ударом для диктатора Путина. Также он равнодушно отреагировал на санкции против его экс-супруги, матери двух его дочерей Людмилы Очеретной.

«Путин воспринял новость о санкциях довольно спокойно, морально он уже был готов этому. На бывшую жену ем плевать, он к ней давно равнодушен, а отношения с Алиной Кабаевой в последнее время трудно назвать идеальными», — пишет ресурс.

Интересно, что Telegram-канал «Генерал СВР» уверяет, что Кабаева сейчас якобы снова беременна. Данная новость якобы не обрадовала российского диктатора. На канале пишут, что после того, как Путин узнал, что у него будет еще один ребенок, он начал избегать встреч и совместного времяпровождения с экс-гимнасткой, «обосновывая утрату интереса государственными делами».

Ранее издание The Mirror писало, что Путин прилетал в Сочи на празднование дня рождения Кабаевой.