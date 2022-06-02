Об этом пишет Reuters, передает «НБН».

После долгого молчания, которое удивляло западную прессу, экс-канцлер Германии Ангела Меркель высказалась о полномасштабной войне РФ против Украины.

Меркель, которая ушла с политического олимпа Германии, заявила, что она полностью солидарна с Украиной. Войну РФ против Украины она назвала «варварской».

Меркель также подчеркнула, что поддерживает все усилия нынешнего правительства ФРГ «положить конец этой варварской агрессивной войне». Однако экс-канцлер не хочет давать каких-либо советов действующей власти Германии по ситуации вокруг Украины.

Стоит отметить, что вскоре после полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале Меркель сделала небольшое заявление. Политик заявила, что вторжение РФ в Украину стало «вопиющим нарушением международного права, которому нет оправдания».

После этого Меркель не делала никаких заявлений о войне в Украине. Молчание экс-канцлера, которая еще недавно была одним из самых влиятельных политиков мира, удивляло западную прессу.