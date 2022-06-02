В интервью «24 каналу» представитель Офиса Зеленского сообщил, что информация о ранении главаря донецких боевиков Дениса Пушилина пока не подтверждена, информирует «НБН».

При этом Арестович отметил, что кто-то из российской «верхушки» в Лимане был точно устранен. По словам советника главы ОПУ, сейчас украинское руководство устанавливает, кто был ликвидирован.

Представитель Офиса Зеленского объяснил, что «глава ДНР» отправился в Лиман для создания сюжетов в захваченном городе, по которому украинские защитники ударили из артиллерии. В результате обстрела погибло до 50 путинских военных и была уничтожена вражеская техника.

В то же время пропагандистские СМИ Российской Федерации отрицают информацию о ранении Пушилина. Сначала агентство «ТАСС» опубликовало заявление «главы Минздрава ДНР», который заверил, что ставленник Кремля не пострадал. Позже рупоры путинского режима сообщили, что сам главарь «республики» утверждает, что он в порядке.

Напомним, что в среду, 1 июня, в своем Telegram-канале советник руководителя МВД Антон Геращенко написал, что «глава» ОРДО и кадыровцы пострадали от удара ВСУ в Лимане. Также советник министра внутренних дел Виктор Андрусив подтвердил соответствующее сообщение, однако позже удалил публикацию.