Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на Официальный журнал ЕС.

В пятницу, 3 июня официально начал действовать шестой пакет санкций ЕС против РФ за войну против Украины. В санкционный список попали российские военные, которые подозреваются в массовых убийствах и изнасилованиях в Буче, приближенные к диктатору РФ Путину люди, российские пропагандисты и другие люди.

Санкции запрещают въезд на территорию ЕС и заморозку активов.

В новом санкционном списке фигурирует российская экс-гимнастка Алина Кабаева, которая, по неподтвержденной информации, является любовницей диктатора РФ Путина. Кабаева, как известно, возглавляет совет директоров «Национальной Медиа Группы».

Под санкции также попала семья пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова. А именно двое его взрослых детей от предыдущего брака – Дмитрий и Елизавета Пескова, а также его нынешняя супруга Татьяна Навка.

В списке санкций также глава Роскомнадзора Андрей Липов, жена главы «Северстали» Александра Мордашова.

Также под санкции попал сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож. Примечательно, что акции компании уже обвалились, как только санкции вступили в действие.

В санкционном списке также есть российские и белорусские пропагандисты.

А также военные РФ, которые устроили зверства в Бучи во время оккупации Киевской области. Под санкционные ограничения ЕС попали и коллаборанты, которые возглавили оккупационные власти на Юге Украины: Владимир Сальдо, Кирилл Стремоусов, Галина Данильченко.

Однако в санкционных списках нет главаря русской православной церкви патриарха Кирилла. Его исключили фактически в последний момент по настоянию Венгрии.

К слову, из российских реестров удалили все упоминания о Кабаевой.