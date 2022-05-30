Об этом пишет Telegram-канал «Можем объяснить», передает «НБН».

После того, как Великобритания ввела санкции против давней пассии Путина Алины Кабаевой, в России начали «чистить» открытые реестры. Данные о крупных компаниях и холдингах начали один за другим пропадать из реестров.

Была засекречена информация и о медиахолдинге «Национальная Медиа Группа», ключевым лицом, которого является Кабаева.

Однако некоторые данные все-таки просочились в СМИ. Например, выяснилось, что находясь на должности топ-менеджера, Кабаева зарабатывала около 1 миллион рублей день. Сейчас же данные этой структуры полностью засекречены.

Власти РФ объясняют тотальную зачистку данных постановлением правительства РФ от 18 марта «Об особенностях доступа к информации…».

Как известно, экс-гимнастка Кабаева является директором совета директоров «Национально Медиа Группы». Она владеет акциями ряда федеральных каналов, в частности, «Первого канала».

К слову, ранее источник сообщал, что российский диктатор Путин равнодушно воспринял введение Великобританией санкций против его любовницы Кабаевой. Он якобы был к этому готов.

К слову, в апреле Кабаева удивила появлением на публике. Любовница диктатора РФ изменилась внешне, а на безымянном пальце правой руки сверкало обручальное кольцо.