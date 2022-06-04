Как передает НБН, соответствующая информация размещена на официальном сайте Верховной Рады.

Председатель высшего законодательного орган нашей страны рассчитывает, что в скором времени Украина все-таки получит ракетные системы IRIS-T. Это позволит значительно- повысить защиту украинских городов от обстрелов и атак российской авиации.

Кроме того, Стефанчук надеется, что Киев получит от Берлина подводные лодки, так как Украина «имеет все шансы стать оборонным щитом восточной границы всей Европы». Такое сотрудничество принесет общую выгоду как на нынешнем этапе, так и в грядущей перспективе.

Отметим, что накануне Руслан Стефанчук посетил Берлин, где провел встречу с немецким федеральным канцлером Олафом Шольцем. Глава парламента указал на важность увеличения военной поддержки Украине.

Сам Шольц, которого многие критикуют за очень медленные темпы поставок оружия, рассказал, как именно ФРГ помогает Украине бороться с российским агрессором. Примечательно, что Берлин постоянно отказывается от поставок тяжелого вооружения, но теперь Шольц обещает, что ситуация изменится в конце июня.