Об этом журналист заявил в эфире YouTube-канала «Навальный LIVE», передает «НБН».

Известный украинский журналист Дмитрий Гордон считает, что у Украины есть полное право наносить в ответ удары по военной инфраструктуре России.

«Украина имеет полное право бить по инфраструктуре РФ, которая является угрозой для безопасности Украины. По военным аэродромам, по складам ГСМ и вооружений, по военной силе. Я считают, что нужно бомбить это все и сметать к чертовой матери. Потому, что это источник повышенной опасности», — заявил Гордон.

Кроме того, журналист подчеркнул, что самую большую помощь, которую могут предоставить Украине союзники – это оружие.

«Максимальное количество суперсовременного, супермодерного оружия, которым можно убивать толпы пришедших к нам россиян», — заявил он.

К слову, недавно Гордон высказался о скандальной журналистке РФ Ксении Собчак.