Об этом журналист заявил в эфире YouTube-канала «Навальный LIVE», передает «НБН».
Известный украинский журналист Дмитрий Гордон считает, что у Украины есть полное право наносить в ответ удары по военной инфраструктуре России.
«Украина имеет полное право бить по инфраструктуре РФ, которая является угрозой для безопасности Украины. По военным аэродромам, по складам ГСМ и вооружений, по военной силе. Я считают, что нужно бомбить это все и сметать к чертовой матери. Потому, что это источник повышенной опасности», — заявил Гордон.
Кроме того, журналист подчеркнул, что самую большую помощь, которую могут предоставить Украине союзники – это оружие.
«Максимальное количество суперсовременного, супермодерного оружия, которым можно убивать толпы пришедших к нам россиян», — заявил он.
К слову, недавно Гордон высказался о скандальной журналистке РФ Ксении Собчак.
Обсуждение