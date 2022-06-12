Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение Володина в Телеграм, по словам спикера Госдумы России, если предложение Сикорского относительно предоставления Украине ядерного вооружения будет реализовано, то возможный ядерный конфликт, который начнется после этого, может уничтожить весь Европейский континент. Именно поэтому, по его словам, нужно демилитаризовать Украину.

Дословно из сообщения Володина:

«У европейцев с такими депутатам (речь о Сикорском, — ред.) будут проблемы гораздо серьезнее, нежели те, с которыми они сейчас столкнулись. Сикорский провоцирует в центре Европы ядерный конфликт. Он ни о будущем Украины не думает, ни Польши. Если его предложения будут реализованы, то этих стран не станет, как и всей Европы. Этому депутату необходимо пройти обследование у психиатра, сдать мандат, а также посиживать дома под наблюдением. Именно из-за таких, как Сикорский, нужно освободить Украинское государство от нацисткой идеологии, а также демилитаризовать эту страну, обеспечив ее безъядерный статус».

Также подобное высказывание прозвучало из уст спикера ведомства Лаврова Марии Захаровой. Она заявила, что план Сикорского будет иметь плохие последствия не только для Украины, но и всей Европы.