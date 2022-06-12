Как информирует «НБН» со ссылкой на Телеграм Захаровой, к такому выводу в России пришли после того, как Сикорский предложил вернуть Украине ядерное оружие по причине нарушения Москвой Будапештского меморандума.

Захарова подчеркнула, что парламентарий Европарламента от Пльши Радослав Сикорский сделал предложение по передаче Украине ядерного вооружения. Аргументировал политик это тем, что в Кремле нарушили взятые на себя обязательства в рамках Будапештского меморандума уважать суверенитет, а также территориальную целостность Украинского государства. Как следствие, страны Запада имеют право подарить Киеву ядерное оружие, чтобы независимость Украины была защищена.

Дословно из заявления Захаровой:

«Политики из Польши, которые полностью контролируются приводным ремнем Штатов, проявляют экстремистскую идеологию, распространяют ненависть, а также разжигают конфликты. Теперь же они начали еще и всей планете угрожать нарушением режима нераспространения ядерного оружия. Однако наиболее главное – они ставят народ Польши под угрозу, ведь втягивают его в ядерный передел».

Напомним, ранее мы уже сообщали о том, что на территории Российской Федерации прогремели три взрыва в непосредственной близости с нефтепроводом Дружба.