В своем Facebook украинский журналист Сергей Медяник показал снимок с благотворительного мероприятия и высказался по поводу визита депутата в столицу Чехии, информирует «НБН».

Медяник написал, что если посмотреть на жизнь нардепа, можно подумать, что в нашей стране нет войны.

«Кому война, а кому гулянки в Чехии», — журналист раскритиковал политика.

Отметим, что на благотворительном ужине собрали более 2 000 000 гривен на покупку авто для украинских защитников. Медяник отметил, что такая сумма «на неделю на море» для «слуги народа».

Пресс-служба народного избранника сообщила, что политик был в Чехии всего день для участия в благотворительном мероприятии, куда он отправился с официальным разрешением на пересечение украинской границы.

Напомним, что с Тищенко произошла курьезная ситуация в ВРУ. Конфуз случился во время исполнения гимна Украины в сессионном зале. Соответствующий снимок повеселил пользователей соцсетей.