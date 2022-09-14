Как передает «НБН», об этом во время брифинга сегодня заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Европейские страны готовятся к без преувеличения самому сложному для себя отопительному сезону. Они рассчитывают на поддержку от Украины электроэнергией, мы получили запрос от 1 до 4 тысяч мегаватт. Таким образом, мы утверждаем, что наша энергосистема готова оказать поддержку странам Европы, при условии, что Запорожская АЭС, у которой есть шесть блоков общей мощностью 6 тысяч мегаватт, будет работать в безопасном режиме, под контролем Украины и без присутствия там военных. В таком случае мы, вне сомнений, сможем реализовать все взятые на себя обязательства в плане экспорта для поддержки Европы», — отметил глава Кабмина.

Премьер напомнил, что сейчас Запорожская АЭС остановлена. Ее перевели в так называемый холодный режим. Работу всех блоков приостановили, выработка электричества осуществляется на минимальном уровне, ее хватает, чтобы частично обеспечить свои нужды.

При этом Шмыгаль не отрицает, что наша страна заинтересована в расширении экспортных возможностей электричества в страны Европы максимально до 2700 мегаватт.