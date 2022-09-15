В Telegram-канале «Пул Первого» опубликовали кадры размышлений самопровозглашенного белорусского президента об энергетическом кризисе в государствах Евросоюза, информирует «НБН».

Лукашенко вместе с бизнесменом Сергеем Тетериным решил наколоть дров для «жителей Европы», которым «явно не до жиру» из-за «энергетического апокалипсиса».

Диктатор забеспокоился, что глава Польши Анджей Дуда и премьер-министр Матеуш Моравецкий замерзнут, выразив надежду на то, что возможно после его «помощи» соседи «одумаются».

«Поможем нашим братьям», — отметил нелегитимный глава Беларуси.

Тетерин похвалил диктатора, за то, что тот «думает о Европе и всей планете». На хвалебную фразу Лукашенко выдал, что его страна – центр Европы, чем они хвастаются.

Видео с самопровозглашенного главы Беларуси начало активно распространяться в соцсетях. Комментаторы высмеяли заботу политика о соседях.

Ранее Лукашенко оконфузился презентацией «первого белорусского ноутбука».