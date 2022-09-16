Таипов отметил, что Украина после победы над российскими захватчиками должна для себя вынести урок из российско-чеченских войн, который ей поможет в будущем, информирует «НБН» со ссылкой на «Апостроф».

По его словам, Украина не должна верить Российской Федерации ни при каких условиях. Борец за независимость Чечни напомнил, что после первой войны республика заключила с Россией договор без международных гарантов.

Тогда первый президент Ичкерии Джохар Дудаев предупреждал, что нельзя верить Москве, однако после его смерти, чеченская сторона понадеялась на порядочность российских властей, которые вскоре нарушили соглашение и начали войну.

Таипов подчеркнул, что Украине не стоит верить в «гуманность» со стороны России, поскольку основная часть жителей страны-агрессора проимперская. По этой причине, после победы Киев должен действовать только при международных гарантах – США, Великобритании и ЕС.

Напомним, что в июле чеченские париоты объявили джихад Рамзану Кадырову, заявив, что они не будут жить под флагом оккупантов.