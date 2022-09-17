Как информирует «НБН», с таким заявлением выступил во время пресс-конференции глава Военного комитета Североатлантического Альянса, адмирал Роб Бауэр.

Дословно из его заявления:

«Большая смелость бойцов ВСУ и народа Украины в очередной раз будет одерживать верх над своими оппонентами. Союзники Организации Североатлантического договора будут оказывать Украине столько поддержки, сколько ее будет необходимо. Уже приближается зима, однако поддержка с нашей стороны будет оставаться непоколебимой».

Напомним, ранее мы уже писали, что с подобным заявлением выступил и президент Германии Франк Вальтер Штайнмайер. В частности, он заявил, что Берлин будет поддерживать Киев столько, сколько это будет нужно.