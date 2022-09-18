Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на командира артиллерии 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ, полковника Родиона Кулагина в WSJ.

Так, на прошлой неделе над позициями украинской бронетанковой и артиллерийской техники на северо-востоке Харьковской области начали появляться треугольные беспилотники «Шахед-136», перекрашенные в российские цвета и переименованные в «Герань-2».

По словам украинского командира, только в зоне действия его бригады иранские беспилотники, обычно летающие парами, а затем врезающиеся в свои цели, уничтожили две 152-мм самоходные гаубицы, две 122-мм самоходные гаубицы, а также два БТР.

WSJ пишет, что это первое широкомасштабное развертывание иностранной системы вооружения с начала войны. По словам Кулагина, перед этим широкомасштабным применением «Шахедов» в прошлом месяце Россия провела испытания, нанеся удар по поставленной США 155-мм гаубице М777. По его словам, еще один иранский беспилотник вышел из строя и был найден.

Обломки иранского беспилотника, который был сбит в Харьковской области. Фото — МОУ

Иранские беспилотники в основном развернуты в Харьковской области. Кулагин сказал, что россияне потеряли преимущество в артиллерии, и потому начали прибегать к этим беспилотникам. Они относительно малы и летают на очень малой высоте, что затрудняет их обнаружение украинскими системами ПВО. Кулагин сказал, что надеется, что США и их союзники смогут предоставить Украине более совершенные технологии защиты от беспилотников или вмешаются, чтобы сорвать поставки иранских беспилотников в Россию.

Напомним, ранее мы также писали о том, что Иран передал России боевые беспилотники: дроны едут к границе с Украиной