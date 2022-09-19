В эфире российского радио «Комсомольская правда» бывший «регионал» заявил, что он несколько раз подвергался нападениям со стороны проукраинских жителей Крымского полуострова, который восемь лет назад оккупировала Российская Федерация, информирует «НБН».

Фрагмент пропагандистского выпуска с участием предателя Украины опубликовал Telegram-канал «Украина 365». Царев заявил, что на него в Крыму якобы не раз нападали «озверевшие украинофилы с лозунгами». Также экс-нардеп заверил, что он там видел крупного мужчину, лысину которого украшал герб Украины.

Рассказы бывшего «регионала» о русофобии на аннексированном полуострове никак не вяжутся с реальным положением вещей. Например, СМИ ранее писали о нашумевшем случае в Бахчисарае, где гости танцевали под украинскую песню. После того, как кадры праздника попали в Сеть, «глава Крыма» Сергей Аксенов пригрозил участникам мероприятия депортацией.