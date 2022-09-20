Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение Медведева в Телеграм, если России все же удастся провести эти фейковые «референдумы» на Донбассе, то это изменит направление развития РФ, причем на десятилетия.

В сообщении экс-президента России Медведева говорится:

«Вектор развития РФ будет изменен на десятилетия после их («референдумов») проведения. И не только России. Ведь после их проведения, когда в состав нашей страны будут приняты новые территории, геополитическая трансформация во всем мире будет уже иметь необратимый процесс».

Согласно утверждению российского политика, если в российскую конституцию внесут такие изменения, тогда ни один будущий лидер Российской Федерации «не сможет отменить такие действия».

Напоследок Дмитрий Медведев добавил:

«Именно по данному поводу в Киеве, а также на Западе так боятся проведения этих «референдумов» на Донбассе. Значит, их точно нужно провести».

screenshot — t.me/medvedev_telegram

Ранее стало известно о том, что «референдумы» на Донбассе призвали провести главари временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей Леонид Пасечник и Денис Пушилин соответственно.