В своем Telegram-канале соратник Путина заявил, что во время войны достичь мира можно только двумя путями – наличием «взаимной воли сторон на основе разумного компромисса» либо капитуляцией одной из стран, информирует «НБН».

Медведев в очередной раз пожаловался, что Украина не хочет вести переговоры с РФ на условиях кремлевского диктатора. Замглавы Совбеза предложил свою «реалистичную» российскую «формулу мира», которая предусматривает полную капитуляцию соседней страны.

Политик хочет, чтобы мир признал «нацистский характер» режима в Украине и утрату этим государством международной правосубъектности и невозможности его вступления в военные альянсы без согласия Москвы.

По словам экс-президента РФ, по требованию Кремля все органы власти в Украине должны уйти в отставку, а захватчики создадут «временный парламент», который признает страну «частью» государства-террориста. Также Медведев потребовал, чтобы Киев выплатил России репарации.

Ранее соратник Путина назвал Украину «неотъемлемой частью РФ» и высказался о границах страны-агрессора.