Боррель заявил, что нужно бороться против кремлевской пропаганды и ее ложных нарративов. В частности, верховный представитель Евросоюза высказался об успехах зернового соглашения, информирует «НБН» со ссылкой на «Укринформ».

Он сообщил, что удалось достичь снижения цен на продовольствие по всему миру, большая часть украинского зерна была поставлена в государства, которые нуждались в нем, в частности, две трети экспортировали в Африку, Азию и на Ближний Восток.

По словам Борреля, это подтверждается соответствующими данными и статистикой, поэтому заявление Путина о том, что украинское зерно не отправили людям, нуждающимся в нем, — ложь.

Кроме того, политик напомнил, что страны, которые страдают от недостатка продовольствия, оказались в сложной ситуации из-за полномасштабной войны в Украине, которую развязала Россия. Оккупанты блокировали украинский экпорт, крали зерно, разрушали хранилища и сельскохозяйственную инфраструктуру.

Отметим, что в начале сентября постпред РФ в ООН Василий Небензя заявил, что страна-оккупант не хочет продлевать зерновое соглашение, обосновав это тем, что сделка не выгодна для Москвы.