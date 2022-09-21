В среду, 21 сентября, в своем видеообращении Путин сообщил россиянам о том, что с сегодняшнего дня в стране стартует частичная мобилизация, которая, очевидно, связана с колоссальными потерями его оккупационных сил на войне против Украины, информирует «НБН».

Президент РФ обосновал проведение частичной мобилизации «защитой родины и целостности». После обращения главы государства соответствующий указ появился на сайте Кремля.

По словам диктатора, призывать на военную службу будут граждан, находящихся в запасе, тех, кто служил в армии России ранее и имеет определённые военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

Также глава Кремля сообщил, что страна-агрессор поддержит проведение фейковых референдумов в «народных республиках» оккупированного Донбасса, а также на временно захваченных территориях Запорожской и Херсонской областей.

Напомним, что «главы ЛДНР» Денис Пушилин и Леонид Пасечник призвали Россию провести «всенародное голосование» в ОРДЛО. Аналитики американского Института изучения войны объяснили, почему Путин окажется в безысходной ситуации из-за псевдореферендумов.