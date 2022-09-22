Во время выступления на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в среду, 21 сентября, лидер украинцев рассказал об универсальной «формуле мира», информирует «НБН» со ссылкой на YouTube-канал Офиса президента.

По словам главы государства, в ней есть пять составляющих: наказание за агрессию, защита жизни, восстановление безопасности и территориальной целостности, гарантии безопасности, а также решительность защищать себя.

Зеленский добавил, что это также формула преступления и наказания, с которой хорошо знакома страна-оккупант. Президент подчеркнул, что в ее составляющей не будет нейтралитета, который создает условия для войны.

Лидер нации убежден, что нейтралитет, по сути, является безразличием и люди, которые говорят об этом, фактически заявляют о том, что каждый сам за себя. По мнению главы государства, это нужно исправить, чтобы создать условия для мира.

Ранее Зеленский высказался о невозможности ведения переговоров с Россией. Президент заявил, что у Киева нет уверенности в том, что государство-террорист будет сдерживать свои обещания.