Херсонская ОВА в утреннем отчете, ссылаясь на медиа РФ, сообщила, что якобы в областной центр прибыл лично замглавы АП Владимира Путина Сергей Кириенко для подготовки «всенародного голосования», информирует «НБН».

Несмотря на контрнаступление армии Украины в регионе, чиновник приехал во временно захваченный город, где с местными коллаборантами обсуждал подготовку к псевдореферендуму.

Кроме того, средства массовой информации страны-агрессора пишут, что представитель Кремля намерен запустить в оккупированном Херсоне конкурс «Лидеры возрождения». Как заявляют СМИ, мероприятие организуют для «формирования новой элиты региона».

Напомним, что аналитики американского Института изучения войны рассказали, зачем кремлевскому диктатору сфальсифицированные результаты «всенародного голосования», проведенного на захваченных территориях Украины.