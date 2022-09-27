Собеседник пропагандистского издания «Вести» из Совфеда РФ и близкий к «правительству» Крыма рассказали, что руководство страны намеренно создать новый федеральный округ. Кремль хочет объединить в один Крымский регион аннексированный полуостров, «республики» Донбасса и оккупированные территории Херсонской и Запорожской областей, информирует «НБН».

Известно, что главным кандидатом на пост главы нового округа является бывший руководитель корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин, которого после увольнения так и не назначили на другую должность. Источники сообщают, что решение по нему будет принято в ближайшее время и скорее всего оно будет положительным.

Напомним, что Рогозин перестал быть «главным космонавтом» России еще 15 июля, когда руководство «Роскосмосом» передали Юрию Борисову, бывшему зампредседателя правительства по вопросам оборонно-промышленного комплекса.