Как информирует «НБН» со ссылкой на украинские СМИ, по словам Резникова, действительно существует риск применения Россией ядерного оружия в нашей стране. Но, как он добавил, возникает вопрос относительно качества данного вооружения.

Дословно из заявления Резникова:

«Риски есть всегда. Когда у вас такой сосед с ядерным потенциалом. В таком случае возможность, что он психонет, есть всегда».

В это же время Алексей Резников не стал говорить о том, насколько такой шаг со стороны Москвы возможен. Министр добавил, что Россия имеет такие носители этого вооружения, как «Калибр», «Искандер», а также самолеты.

Кроме того, Резников вспомнил, как он общался с Леонидом Кравчуком относительно передачи России ядерного потенциала Украины. И, экс-президент сказал ему, что даже если бы тогда Украина не передала России это ядерное вооружение, в 1997 году у него закончился бы срок годности, и его нужно было бы списывать, а также утилизировать.

«Но мы отдали все это России. Теперь возникает вопрос: в каком состоянии в России сейчас весь этот хлам?», — подчеркнул высокопоставленный военный чиновник.

Глава Минобороны Украины добавил, что в России по настоящее время на вооружении находятся украинские ракеты «Сатана», хотя они производились более сорока лет тому назад.

«Кнопку нажать можно, но все это прямо там может и бахнуть», — подытожил министр.

Напомним, ранее Ангела Меркель прокомментировала ядерный шантаж со стороны Путина.